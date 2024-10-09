"Çin'in Türkiye'yi DTÖ'ye şikayetinden bir sonuç çıkmaz"

Dünya Ticaret Örgütü Eski Müzakerecisi Şahin Yaman; Türkiye'nin otomotivde getirdiği ek gümrük vergisini ve diğer kısıtlamaları korumacı olarak nitelendirirken Çin'in şikayetini Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Yaman "Türkiye’nin önlemleri ABD’nin seçimleri öncesinde hızlanan ticaret savaşlarında ekonomik bağlamda Atlantik, NATO ve Batı ittifakıyla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Çin Halk Cumhuriyeti konulan vergiye yönelik konsültasyona giderek Dünya Ticaret Örgütü mahkemesinin ilk mahkemesi olan ‘Anlaşmazlıkların Halli Organı’ndan en azından kendilerine yönelik meşru bir hukuki karar çıkacağını düşünüyorlar ve bunu göstermeye çalışıyorlar. Büyük bir ihtimalle de öyle olur. Öte yandan ‘Temyiz Organı’ fonksiyonlarını yitirdiği, işlemediği için buradan bir sonuç almak, efektif bir tedbir almak kanaatimce mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

"Yasaklayıcı tarife, Çin’den ithalatı kesebilir ama yerli olarak ürettiğimiz arabayı korumayacak"

Piyasada Çin’in hakim görünümüne vurgu yapan Yaman “Çin kaliteli, ucuz araçları üretebiliyor. Avrupa Birliği ve ABD artık rekabet edemediği için Dünya Ticaret Örgütü hukuk mekanizmaları bu blok tarafından kaldırılarak kaotik bir küresel ticaret politikası ortamı yaratılıyor” ifadelerini kullandı.

Yaman “Biz diyelim ki yasaklayıcı bir tarife koyduk. Bu Çin’den ithalatı kesebilir ama kesinlikle yerli olarak ürettiğimiz arabayı korumayacak. Çin’e vergi koyarak Avrupa firmalarının kârlılıklarını artırıyoruz; ama kendi firmalarımızı koruyamıyoruz” dedi.

Çin'in bu hareketini sadece bir sinyal olarak gördüğünü söyleyen Yaman "Böyle bir çatışma olmasa sadece Çin'den değil Vietnam'dan Japonya'dan Güney Kore'den Türkiye'ye çok yatırım gelsin isterdim ama bu durum zora sokuyor gibi gözüküyor" diye ekledi.