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Çin'in üç büyük havayolu şirketinin zararları arttı

Çin'in devlete ait üç büyük havayolu şirketinin ilk çeyrek zararları, geçen yılın aynı çeyreğine göre derinleşti.

Haber Merkezi
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Çin'in üç büyük havayolu şirketinin zararları arttı
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China Southern Airlines, Air China ve China Eastern, sektörün küresel olarak 2023'te kâra geçmesine rağmen pandemi sonrasında başa baş noktasına dönmekte zorlandı ve beş yıl üst üste yıllık zarar açıkladı.

Ülkenin bayrak taşıyıcısı Air China, çeyrek dönem için 2,04 milyar yuan net zarar bildirerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 daha fazla zarar etti.

Kapasite bakımından ülkenin en büyük havayolu şirketi olan China Southern, geçen yıl 756 milyon yuan çeyrek kârı açıklamışken bu yılın ilk üç ayında 747 milyon yuan net zarara geçti.

Şanghay merkezli China Eastern Airlines ise üç aylık net zararını 995 milyon yuan ile bir önceki yıla göre yüzde 24 daha fazla bildirdi.

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