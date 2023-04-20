Çin'in yurt dışı yatırımları yüzde 17,2 arttı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına doğrudan yatırımlar, ocak-mart aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artarak 31,54 milyar dolara ulaştı.

İlk üç ayda toptan ve perakende ticaret alanındaki yatırımlar yüzde 31,4 artışla 7,16 milyar dolara, ulaştırma, depolama ve posta hizmetleri alanlarındaki yatırımlar da yüzde 24,4 artışla 1,48 milyar dolara çıktı.

İmalat ve inşaat alanındaki yatırımlarda da artış kaydedildi.

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yüzde 9,5 artarak 5,76 milyar dolara ulaştı.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımların 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 artışla 408,45 milyar yuana (yaklaşık 59,4 milyar dolar) ulaştığı bildirilmişti.