Çin'in yurtdışı yatırımları rekora koşuyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç, batarya, güneş paneli ve rüzgar türbini üreticisi konumunu korumak için kaynaklarını güvence altına almaya çalışan Çin'in yurt dışındaki metal ve madencilik yatırımları bu yıl rekor kırma yolunda ilerliyor.

17 milyar dolarlık rekoru egale edecek

Financial Times’ın Fudan Üniversitesi Yeşil Finans ve Kalkınma Merkezi'nin raporuna dayandırdığı haber göre, bu yılın ilk yarısında Çin'in madencilik ve metal sektöründeki yatırımları 10 milyar doları aştı. Bu rakam 2022 yılının toplam rakamından daha fazla. Çin’in bu yılki yatırımlarının 2018'deki 17 milyar dolarlık rekoru kolaylıkla egale etmesi bekleniyor.

Çin'in sektöre yaptığı yatırımlar arasında nikel, lityum ve bakır projelerinin yanı sıra uranyum, çelik ve demir de yer alıyor ve bu da temiz teknoloji tedarik zincirindeki Çinli şirketlerin, dünya iklim değişikliğiyle mücadele ederken uzun vadeli talebin artacağı tahminleri arasında kaynaklara erişimi kilitleme çabalarının yoğunlaştığını gösteriyor.

Kuşak Yol’da yatırımlar 1 trilyon $'a çıktı

Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki ülkeleri kapsayan yatırımlar, ABD ile artan jeopolitik gerilimlerin etkisine karşı Çin'i güçlendirmeye çalışan Devlet Başkanı Şi Jinping'in ekonomik özerklik hedeflerini de yansıtıyor.

Pekin yönetimi tarafından "yüzyılın projesi" olarak lanse edilen Kuşak ve Yol Girişimi 2013 yılında başlatıldı. Kuşak ve Yol Girişimi ülkelere karayolları, demiryolları, köprüler, limanlar ve havaalanları gibi altyapı projeleri için Batı liderliğindeki finansmana bir alternatif sunuyor.

Çin lideri Şi'nin damgasını vurduğu uluslararası altyapı yatırım programı 148 ülkeyi kapsıyor. Pekin'e güçlü bir diplomatik nüfuz kaynağı kazandıran projede toplam yatırımlar 1 trilyon doları aştı

Çin'in ekonomik gücüne ilişkin korkular, son yıllarda aralarında İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeyi Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılımlarını gözden geçirmeye sevk etti.