Çinli bakan Vang Yi'den Trump’a tepki: Ödün vermek ABD’nin zorbalıklarını cesaretlendirir

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya ticaretini baltalayan tartışmalı gümrük vergileri hakkında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD yönetiminin tarife politikasıyla tek taraflılığı izlediği, kendi ülkesinin çıkarlarını tüm uluslararası kamunun çıkarının üzerinde tuttuğunu söyledi.

"ABD'ye ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir"

Bakan Vang, uzun zaman serbest ticaretten büyük kazanç sağlayan ABD'nin, aşırı taleplerini diğer ülkelere kabul ettirmek için tarifeleri koz olarak kullandığına işaret ederek "ABD'ye ödün vermek yalnızca zorbalığı cesaretlendirecektir" dedi.

Vang, Çin'in çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret kurallarını koruyacağını ifade ederek BRICS ülkelerine korumacılığın tüm biçimlerine karşı çıkma ve merkezin Dünya Ticaret Örgütü’nün olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında bulundu.

"Orta Doğu'daki durum kritik"

Ukrayna’da yeni gelişmeler olduğuna dikkati çeken Vang, Çin'in barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini ve tarafların krizin kökeninde yatan sorunları çözerek adil, kalıcı, bağlayıcı ve kabul edilebilir bir barış anlaşmasına varmasını umduklarını dile getirdi.

Vang, Orta Doğu'daki durumun kritik bir noktaya evrildiğine işaret ederek Filistin sorununun yeniden marjinalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. En önemli önceliğin Gazze'de kapsamlı ateşkesin sağlanması ve insani felakete son verilmesi olduğunun altını çizen Vang, uzun dönemli stratejinin de Filistin Devleti ile İsrail Devleti'nin barış içinde bir arada yaşayacağı iki devletli çözümün teşvik edilmesi olması gerektiğini kaydetti.