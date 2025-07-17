Çinli çelik şirketleri gümrük vergilerini aşmanın yeni yolunu buldu

Sektör kaynaklarına göre bu taktik ucuz Çin metalinin ihracatına yönelik engellerin aşılmasını sağlarken, Çin'de düşük değerli ürünlerin ihracatındaki artış konusunda endişeleri de kuvvetlendirdi.

38 tane damping karşıtı inceleme başlattı

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in rekora ulaşan seviyede çelik ihracatı yapması nedeniyle geçen yılın Ocak ayından bu yana birçok ülke 38 tane damping karşıtı inceleme başlattı.

Vietnam ve Güney Kore zarar gördüğünü öne sürdü

Çin'in ticaret yaptığı başlıca ülkeler olan Vietnam ve Güney Kore, ucuz Çin çeliği nedeniyle yerel üreticilerin zarar gördüğünü öne sürerek gümrük vergisi uyguladı.

Çözüm yarı işlenmiş çelik kütük

Çinli ihracatçılar ise karşılık olarak, genellikle daha düşük oranda gümrük vergisi uygulanan yarı işlenmiş çelik kütüklere yöneldiler. Gümrük verilerine göre, Ocak ile Mayıs ayları arasında yapılan ihracat bir önceki yıla kıyasla üç kat artarak 4.72 milyon tona çıktı.

Türkiye çelik kütüğün ihraç edildiği ilk beş ülke arasında

Gümrük verilerine göre çelik kütüğün en çok ihraç edildiği ilk beş ülke Endonezya, Filipinler, Suudi Arabistan, İtalya ve Türkiye. Endonezya, Türkiye ve Suudi Arabistan bazı nihai çelik ürünlerine gümrük vergisi uygularken, kütük çeliğe gümrük vergisi uygulamıyor.