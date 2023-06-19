Çinli e-ticaret devleri satış verilerini paylaşmadı

Çinli e-ticaret siteleri JD.com ve Alibaba, ülkenin durgun ekonomik toparlanmasına ilişkin endişeler artarken, yaz sezonu satış kampanyalarından satış verilerini yayınlamayı tercih etmemesi dikkat çekti.

Ucuz ürün için 660 milyon tık

Pazar günkü "6.18" satış promosyonu JD.com'un yılın en büyük alışveriş etkinliği ve genellikle online satış şirketi satın almalarla ilgili verileri yayınlıyordu. Ancak bu yıl grup “etkinlik tüm büyüme beklentilerini aştı" diyerek ayrıntı vermeyi reddetti. JD.com’dan yapılan açıklamada ucuz ürün fırsatları için bilgisayar tuşlarına tam 660 milyon kez tıklandığının altını çizdi.

Sosyal medyadaki birçok yorumunda, data paylaşımının yapılmamasının satış sonuçlarının kesinlikle iyi olmadığı anlamına geldiği belirtildi. Analistler Çinli tüketicilerle ilgili bilgileri yakından takip ediyor. Zira giderek artan sayıda veri noktası ülkenin Covid sonrası toparlanmasının sönümlendiğini gösteriyor.