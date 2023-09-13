Çinli emlak devine iyi haber

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Country Garden'ın bir yurt içi tahvilinin daha vadesini uzatmak için alacaklılarından onay aldı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların verdikleri bilgiye göre, nakit sıkıntısı çeken Country Garden'ın bir yurt içi tahvilinin daha vadesinin üç yıl uzattı.

Hisseleri uçuşa geçti

Çin'in en büyük özel emlak geliştiricisi Country Garden'ın hisseleri çarşamba günü Hong Kong'da %14'e kadar yükseldi.

ANZ'de kıdemli bir kredi stratejisti olan Ting Meng, "Yatırımcılar, Pekin'in emlak sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifletmesiyle birlikte Country Garden'ın satışlarını ne kadar hızlı canlandırabileceğini izleyecekler. Mevcut nakit pozisyonlarıyla ödenmemiş borçlarını ödemesi zor olacağından, geliştiricinin yakında offshore kreditörlerle benzer uzatma görüşmelerine başlaması çok muhtemeldir" dedi.