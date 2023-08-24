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Çinli emlak devine not darbesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Country Garden Services'in notunu düşürdü.

Haber Merkezi
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Fitch Ratings, Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden Holding'in kardeş şirketi Country Garden Services'in kredi notunu BB+'ya indirdi ve kredi notunu negatif izlemeye aldı. 

Kredi notunun düşürülmesine neden olarak Şirket'in büyümesinin, karlılığının ve fona erişiminin Country Garden Holdings'deki likidite sorunlarından negatif şekilde etkilenebilecek olması gösterildi.