Çinli emlak devinin tasfiye muamması

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Kaisa, tasfiyeye gitmesi halinde alacaklıların %5'ten azını geri alacağını söyledi.

Şirkete dava açan bir alacaklının avukatı Hong Kong mahkemesine yaptığı açıklamada, zor durumdaki Kaisa Group'un tasfiyeye zorlanması halinde alacaklıların paralarının %5'inden daha azını geri alacağını söyledi.

Broad Peak Investment, 170 milyon yuan (23,28 milyon $) değerindeki yurt içi tahvillerinin ödenmemesi nedeniyle Temmuz ayında Hong Kong Yüksek Mahkemesi'nde Kaisa aleyhine bir tasfiye davası açmıştı.

Kaisa, 12 milyar dolarlık offshore borcuyla, China Evergrande Group'tan sonra Çin'in en büyük offshore borç ihraççısı konumunda.

Kaisa'nın Haziran sonu itibariyle 37,6 milyar yuan toplam borçlanma dahil olmak üzere 232,5 milyar yuan toplam yükümlülüğü bulunuyordu.