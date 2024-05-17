Çinli firmalar, Diyarbakır'da elektrikli otobüs üretmek istiyor

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz, Qingdao Kelin Motor Teknolojisi Grubu yetkilileri ile bölgelerinde elektrikli otobüs montaj fabrikası kurmak üzere görüştüklerini, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve firmanın son kararını beklediklerini söyledi.

Grubun yetkililerinin ziyarette bulunduğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise yatırımın özel teşvik alması için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüştüklerini belirtti.

Çinli firmanın Karacadağ OSB’ye yatırım yapıp üretime başlaması halinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirten Mehmet Beşir Yılmaz, firmanın kendilerinden ilk etapta 100 dönüm arazi talebinde bulunduğunu söyledi.

Firmanın ilave yatırımlarının olacağını da belirten Yılmaz, “Bu kapsamda genişleme alanı taleplerinin olacağını da ayrıca belirttiler. Görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Çinli firma ilk etapta tamamen montajla elektrikli otobüs üretecek. Daha sonra elektrikli otobüslerin yedek parçalarını ve sonrasında tüm diğer parçalarını da burada üretmeyi planlıyor. Birinci etap yatırımlarında ürettikleri otobüsleri Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'ne ihraç edeceklerini belirten Yılmaz, "İkinci etap yatırımlarının tamamlanması halinde ise Avrupa'ya da ihracat yapacaklarını" söyledi.

Karacadağ OSB 55 bin dönüm daha büyüyecek

Diyarbakır Karacadağ OSB’ye 300’ün üzerinde firmanın yer tahsisi için başvurduğunu belirten Mehmet Beşir Yılmaz, şu ana kadar 29 firmaya arsa tahsisinin yapıldığını, arsa tahsisi isteyen 300 firmaya ise taleplerini karşılayamadıklarını ve yer sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bölgedeki huzur ortamı ile birlikte yurtiçinden ve yurtdışındandan ciddi yatırımlar almaya başladıklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, Karacadağ OSB’nin mevcutta 1881 dönüm sanayi alanına sahip olduğunu, bu kapsam da genişleme alanına yönelik çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Yılmaz, "Gelen talepleri karşılamak ve Diyarbakır'ı bir sanayi kenti haline getirmek istiyoruz. OSB'mizin kuzeyinde ve güneyindeki 27 bin dönümlük alanı ve batı yönünde bulunan 28 bin dönümlük alanı da bünyemize katacağız. İki yıl içinde parselasyonu tamamlayacağız. Buralardaki tahsisleri ise daha büyük işletmeler için düşünüyoruz. Altyapı ile ilgili hiçbir eksikliğimiz yok. Diyarbakır TSO ile birlikte sanayi bölgelerimizin altyapısına önem veriyoruz" dedi.

"Özel teşvik için yatırım ofisi ile görüştük"

Qingdao Kelin Motor Teknolojisi Grubu’na bağlı Frampro Makine ve Shandagswan Cotton şirketinin yetkililerinden Cha Yefer, Lian Conggang ve Chen Liang, 1 Mayıs’ta Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ile bir araya gelerek yatırımlarıyla ilgili bilgi verdiler ve Diyarbakır’daki yatırım fırsatları hakkında bilgi aldılar. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Mehmet Kaya, kentte artık her sektöre yatırım olanağı sunacak alt yapıya sahip olduklarını, özellikle Çinli firma ile mutabakat sağlanmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Böylesi büyük teknolojik yatırımları kente çekmek için çalıştıklarını kaydeden Kaya, şunları söyledi: “Çinli firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerde kendilerine Karacadağ OSB’de yer tahsis edebileceğimizi söyledik. Ayrıca Hükümetimizin sunduğu teşvikleri anlattık. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile iletişime geçip, bu yatırıma özel teşvik verilmesi konusunda görüşmeler sağladık.”