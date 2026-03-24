Çinli ihracatçılardan savaş zammı

Bloomberg News'in görüştüğü beş ihracatçıya göre, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ABD'deki ihracatçılar (çevrimiçi satıcılardan ABD ve Avrupa müşterileri için toptan tedarikçilere kadar), petrolle bağlantılı maliyetlerin artması ve savaşın hafifleme belirtisi göstermemesi nedeniyle geçen hafta fiyatlara zam yapmaya başladı. Fiyat artışları düşük tek haneli rakamlardan onlu rakamlara kadar değişiyor.

Şangay merkezli tıbbi kateter üreticisinde satış müdürü olan Pang Ling, son günlerde çoğunlukla ABD'li müşterilerini fiyat artışlarından önce siparişlerini kesinleştirmeye çağırmakla meşgul. Şirketinin gelecek haftadan itibaren yüzde 6'lık bir fiyat artışı planladığını ve bunun girdi maliyetlerindeki artışın büyük bir kısmını telafi edeceğini söyledi. Bazı müşteriler acil sipariş verdi.

"Artan maliyetler başka çare bırakmadı"

Pang, “Artan maliyetler bizi fiyatlarımızı artırmaktan başka çare bırakmadı; bu benim kariyerimde bir ilk. Bu son çare olarak başvurduğumuz bir yöntem ve müşterilerin rakiplerimize yönelme riskini sürekli göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

Nadir görülen bu zamlar, savaş nedeniyle yaşanan yakıt arzından kaynaklanan yüksek hammadde maliyetlerinin tüketici enflasyonunu tetiklemeye başladığının erken bir işareti anlamına geliyor.

Bu durum aynı zamanda, yoğunlaşan rekabet ve sürekli aşırı kapasite nedeniyle yıllarca fiyatlarını düşüren Çinli ihracatçılar için koşulların ne kadar keskin bir şekilde değiştiğini de ortaya koyuyor. Pang'ın şirketi, Donald Trump'ın gümrük vergilerinden sonra geçen yıl ABD'li alıcılar için fiyatları yzüde 5'ten fazla düşürdü; bu, yükü paylaşmak isteyen birçok Amerikalı perakendecinin talep ettiği bir tavizdi.