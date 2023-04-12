Çinli Sinopec'den, Katar'ın North Field East LNG sahasına yatırım kararı

Katar'ın devlet haber ajansı QNA'da yer alan bir habere göre, Çin'in kamu petrol ve doğalgaz şirketi Sinopec, Katar'ın tarihi büyüklükteki North Field East (NFE) doğalgaz sahası genişletme projesinde yüzde 5 pay satın alacak.

QatarEnergy, CEO Saad al-Kaabi'nin "katma değerli ortaklar" olarak nitelediği bazı alıcılara projede yüzde 5 pay verilebileceğini daha önce açıklamıştı.

QatarEnergy ile Sinopec geçen yılın Kasım ayında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariği için 27 yıllık anlaşma imzalayarak Katar'ın tarihindeki en uzun vadeli LNG anlaşmasını yapmışlardı.

Sinopec, Kasım ayında imzalanan anlaşmanın "ortaklık anlaşmasının" parçası olarak gerçekleştirildiğini açıklayarak, North Field East genişletme projesi kapsamında sıvılaştırma tesisinde pay alabileceğine işaret etmişti.

QatarEnergy geçen yıl North Field projesinin genişletilmesi kapsamında beş anlaşma imzalamıştı. İki aşamalı olarak belirlenen gelişim planının ilk ve büyük kısmı olan North Field East projesi sahadan çıkarılan doğalgazı sıvılaştıracak altı tesis ile Katar'ın gaz sıvılaştırma kapasitesinin 2027'ye kadar yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona yükseltilmesini amaçlıyor. Planın, North Field South (NFS) adı verilen ikinci kısmı için ise üç ayrı ortak ile anlaşma imzalanmıştı.

QatarEnergy, doğalgaz sıvılaştırma tesislerinin inşaatıyla beraber en az 30 milyar dolar maliyeti olması beklenen projenin %75 payını elinde tutmayı planladığını açıklamıştı.

North Field projesi Katar ve İran'ın paylaştığı dünyanın en büyük doğalgaz sahasının bir parçası. İran, projenin kendi payına düşen kısmına South Pars adını verdi.

Reuters'ın konu hakkındaki sorularına Sinopec'den henüz bir cevap gelmedi.