Çinli şirketler rekor düzeyde döviz satarak yuana döndü

Devlet Döviz İdaresi’nin verilerine göre, onshore bankalar müşteriler adına net 99,9 milyar dolar tutarında döviz sattı. Bu tutar, bir önceki aya kıyasla altı katın üzerinde artış anlamına geliyor. Hem şirketler hem de yatırımcılar, yerel para birimindeki kazanç beklentisiyle pozisyon aldı.

Zhongtai Securities, 2022’den bu yana ihracatçılar tarafından çözülmeyen yaklaşık 930 milyar dolarlık döviz stokunun bulunduğunu ve 2026’da şirketlerin daha fazla döviz satışı yapmasının yuan’ın değerlenmesine destek olacağını belirtti.

Yuan son bir ayda dolar karşısında %1’den fazla güçlenerek Asya’nın en iyi performans gösteren para birimi oldu ve 7 yuan/dolar eşiğini aştı. Küresel bankalar da tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley ve ANZ yuan’ın ilk çeyrekte 6,85 seviyesine ulaşacağını öngörürken, Macquarie Group ise 6,8 seviyesini bekliyor.