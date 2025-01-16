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Çinliler, Volkswagen fabrikalarıyla ilgileniyor

Çin hükümetinin düşünceleri hakkında bilgi sahibi olan bir kişi Reuters'e yaptığı açıklamada Çinli yetkililerin ve otomobil üreticilerinin kapatılması planlanan Alman fabrikalarına göz diktiğini ve özellikle Volkswagen'in tesisleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Çinliler, Volkswagen fabrikalarıyla ilgileniyor
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Söz konusu kişi, bir fabrika satın almanın Çin'in Almanya'nın en eski ve en prestijli otomobil markalarından bazılarına ev sahipliği yapan ödüllü otomobil endüstrisinde nüfuz kurmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Çinli şirketler Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da telekomünikasyondan robot teknolojilerine kadar bir dizi sektöre yatırım yaptı ancak Mercedes-Benz'in iki büyük Çinli hissedarı olmasına rağmen henüz burada geleneksel otomobil üretimi kurmadı. Böyle bir hamle Çin'in şimdiye kadarki siyasi açıdan en hassas yatırımı olabilir.

Avrupa'da satılmak üzere Almanya'da otomobil üretmek, Çin'in elektrikli araç üreticilerinin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan AB gümrük vergilerini ödemekten kaçınmasına olanak tanıyacak ve Avrupalı üreticilerin rekabet gücü için daha fazla tehdit oluşturabilir.

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