Çip hisselerine büyük geri dönüş

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Deniz Güldağ

Dünyanın önde gelen üreticileri hem ‘yapay zekaya yapılan trilyon dolara varan dev yatırımların karşılığını alamadıklar iddiaları ve buna bağlı olarak teknoloji hisselerinde şişen balonun patlayacağı beklentileriyle zor bir ay geçirdi. Başta yarısından fazla ağırlığını çip şirketlerinin oluşturduğu Güney Kore borsası Kopsi olmak üzere borsalarda sert düşüşler yaşandı. Ancak ayın son işlem gününde, önceki gün Wall Street'teki hızlı toparlanışın da desteğiyle çip üreticileri, sektör için zorlu geçen ayı güçlü bir performansla kapattı.

Güney Kore borsası, çip sektöründen yaklaşık 3 trilyon dolarlık piyasa değerinin silindiği şok edici gelişmelerin yaşandığı zorlu bir ayın ardından cuma günü yükselişe geçti.

Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle geçtiğimiz üç işlem gününde toplam yüzde 17 gerileyen Güney Kore'nin Kospi endeksi, cuma gününü yaklaşık yaklaşık 18 yükselişle tamamladı. Buna rağmen endeks, kayıplarını tamamen geri alabilmiş değil. Kopsi temmuz ayı genelinde hâlâ yaklaşık yüzde 22 değer kaybetmiş durumda.

Wall Street'te ise çip hisseleri, perşembe günü geçtiğimiz yılın en güçlü günlük performansını sergilemesinin ardından temmuz ayının don işlem günü olan dün de yükselişini sürdürdü. Nasdaq 100 endeksi yüzde yüzde 0,3 yükselirken, Intel hisseleri yüzde 2,6, Western Digital hisseleri ise yüzde 2,1 değer kazandı. Philadelphia Semiconductor Index cuma günü yüzde 1 yükselerek, perşembe günkü yüzde 8'i aşan sıçramasını devam ettirdi.

Microsoft ve Amazon'un bu hafta açıkladığı güçlü bilançolar, veri merkezleri ve çiplere yapılan dev yatırımların kâra dönüşmeyeceği yönündeki yatırımcı endişelerini önemli ölçüde azalttı. Google, Amazon ve Microsoft, ikinci çeyrekte bulut bilişim birimlerinde büyümenin hızlandığını açıklarken, bu durum sermaye harcamalarının süreceği ve çip üreticilerinin sipariş defterlerinin dolu kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Güney Kore'deki yükselişe öncülük eden SK Hynix hisseleri cuma günü yüzde 30 değer kazanarak haftalık kaybını yalnızca yüzde 2,3'e indirdi. Samsung Electronics hisseleri ise yaklaşık yüzde 27 yükselirken, haftayı yüzde 5,2 artıda kapattı.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise gün içinde yüzde 5,4'e kadar yükseldikten sonra günü yüzde 4 artışla tamamladı. Yükselişe özellikle çip ve yapay zeka bağlantılı hisseler öncülük etti.