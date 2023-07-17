'Çip satrancı' devam etmemeli

SIA'dan yapılan açıklamada, güçlü ekonomik ve ulusal güvenliğin güçlü bir ABD yarı iletken endüstrisi gerektirdiğine işaret edilerek, bu kapsamda sektörün küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmek ve tedarik zincirlerini riskten arındırmak için hükümetin geçen yıl CHIPS ve Bilim Yasası'nı yürürlüğe koymak için tarihi adımlar attığı anımsatıldı.

Emtia yarı iletkenler için dünyanın en büyük ticari pazarı olan Çin'e sektörün sürekli erişimine izin verilmesinin, bu çabanın olumlu etkisini baltalamaktan kaçınmak için önemli olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aşırı derecede geniş, belirsiz ve bazen tek taraflı kısıtlamalar dayatmak için tekrarlanan adımların, ABD yarı iletken endüstrisinin rekabet gücünü azaltma, tedarik zincirlerini bozma, önemli pazar belirsizliğine neden olma ve Çin'in sürekli artan misillemesine yol açma riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, her iki hükümetin de tansiyonu düşürmeye ve daha fazla gerilimi tırmandırmak yerine diyalog yoluyla çözüm aramaya çağrıldığı belirtilerek, "Yönetimi, mevcut ve potansiyel kısıtlamaların dar ve net bir şekilde tanımlanmış, tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve müttefiklerle tam olarak koordine edilip edilmediğini belirlemek için endüstri ve uzmanlarla daha kapsamlı bir şekilde etkileşime girene kadar daha fazla kısıtlamadan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Medyada çıkan haberlerde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için bu ay harekete geçebileceği belirtilmişti.

Çin de çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtlamıştı.