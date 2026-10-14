Çip tedarikçisi ASML açıkladı: Yapay zeka talebi çok ama çok güçlü

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Deniz Güldağ

Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek şirketi olan Hollanda merkezli ASML, aralarında TSMC ve Intel'in de bulunduğu müşterilerinin "çok ama çok güçlü bir talep"le karşı karşıya olduğunu belirtti.

ASML CEO'su Christophe Fouquet, şirketin çip üretim makinelerinin üretim kapasitesini artırmak için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Nvidia, Broadcom ve AMD gibi çip üreticilerinin satışlarındaki hızlı artış, ASML'nin beklentilerini de yukarı çekti. Şirket, çarşamba günü dördüncü çeyreğe ilişkin satış tahminini yükseltti.

ASML, dördüncü çeyrekte toplam net satışlarının 14,2 milyar Euro ile 15,2 milyar Euro arasında gerçekleşmesini bekliyor. Analistlerin beklentisi yaklaşık 14,3 milyar Euro seviyesindeydi.