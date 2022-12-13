Çip üretim ekipmanı satışında rekor bekleniyor

Yarı iletken (çip) üretim ekipmanları sektöründe global satış hacminin 2022 yılında rekor kırması bekleniyor.

SEMI tarafından yayınlanan rapora göre, Çip üretim ekipmanı satışlarının 2022 yılında yüzde 5,9 artarak 108,5 milyar dolar olması bekleniyor. Satışlar 2021 yılında da 102,5 milyar dolar ile rekor kırmıştı.

SEMI, global çip üretim ekipmanları piyasasının 2023 yılında 91,2 milyar dolarak daralacağını da öngördü.

Hafıza ve depolama çipine tüketici talebindeki zayıflamaya bağlı olarak DRAM ekipmanı satışlarının 2022 yılında yüzde 10 düşüşle 14,3 milyar dolar olması beklenirken, NAND ekipmanı satışlarının da yüzde 4 düşüşle 19 milyar dolar olacağı öngörüldü. DRAM satışlarının 2023'te yüzde 25 ve NAND satışlarının yüzde 36 azalacağı da tahmin edildi.