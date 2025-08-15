Trump'tan yeni açıklama! Çip ve yarı iletkenlere yüzde 300'lük vergi kapıda

Donald Trump, çelik, çipler ve yarı iletkenler için yeni gümrük vergileri koyacaklarını açıkladı.

Trump net olarak yüzde vermese de “Yüzde 200, yüzde 300 oranında bir vergi uygulayacağım.” sözleri ile ithal edilen yarı iletkenlere, çiplere uygulanacak verginin çok daha yüksek olabileceğinin işaretini verdi. Trump daha önce de çipler ve ilaç ithalatına ilişkin gümrük vergilerinin artırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

Üretimini ABD'ye taşıyan şirketler muaf tutulabilir

Trump, Apple CEO’su Tim Cook ile katıldığı bir programda yarı iletkenlere yüzde 100 vergi uygulamayı planladığını ve üretimi ABD’ye taşıyan şirketlerin muaf tutulabileceğini söylemişti. Buna paralel olarak Apple’dan 600 milyar dolarlık yerli üretim yatırımı sözü gelmişti.