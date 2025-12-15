Citi, 30 yıllık İngiltere tahvillerini Alman tahvillerine tercih ediyor
Citi, 30 yıllık İngiltere tahvillerinde (gilt) 30 yıllık Alman tahvillerine (Bund) karşı pozisyon alınmasını tercih ediyor.
Citi'nin faiz stratejistleri, "Kısa vadede, göreceli ihraç trendleri ve Hollanda emeklilik fonlarının Bund için oluşturduğu riskler nedeniyle ilk çeyreğe kadar 30 yıllık gilt'lerde Bund'a karşı uzun pozisyonu tercih ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Alman Finans Ajansı, 2026 borçlanma planlarını Perşembe günü açıklayacak. Piyasada, Almanya'nın altyapı ve savunma harcamaları nedeniyle 2025'e kıyasla daha yüksek ihraç beklentisi dikkat çekiyor.
30 yıllık İngiltere-Almanya tahvil getiri farkı şu sıralarda 181 baz puan seviyelerinde bulunuyor.