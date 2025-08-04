Citi altın için fiyat tahmin aralığını yükseltti

Citi, önümüzdeki üç aylık dönem için altın fiyat tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gitti.

Fiyat aralığında beklenti yükseldi

Kurum, 3 aylık altın fiyat beklentisini önceki 3.300 dolardan 3.500 dolara yükseltirken, beklenen fiyat aralığını da 3.100-3.500 dolardan 3.300-3.600 dolara çıkardı.

Ekonomik koşullardaki değişim altına talebi artırıyor

Citi'nin bu kararı, ABD'deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümünün son dönemde kötüleştiği yönündeki inancına dayanıyor. Banka, ekonomik koşullardaki bu değişimin, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırarak fiyatları yukarı çekebileceğini öngörüyor.