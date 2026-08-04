Citi: Çin'in dış ticaretinde yavaşlama, enflasyonda gerileme bekleniyor

Çin limanlarındaki yük hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 geriledi. Citi, bu nedenle hem ihracat hem de ithalat büyümesinde hız kaybı bekliyor. Bankanın tahminine göre Çin'in ihracatı temmuzda yıllık yüzde 22, ithalatı ise yüzde 30 artacak. Haziran ayında ihracat yüzde 27, ithalat yüzde 36 büyümüştü.

Buna karşın yapay zekâ kaynaklı süper döngünün devam etmesi bekleniyor. Citi, Güney Kore'nin Çin'e ihracatındaki hızlanmanın sürmesini bu görünümü destekleyen bir unsur olarak değerlendirdi.

Citi ayrıca Çin'de tüketici enflasyonunun temmuz ayında gerilemiş olabileceğini öngördü. Haziranda yıllık yüzde 1 artan tüketici fiyat endeksinin temmuzda yüzde 0,8'e yavaşlaması bekleniyor.

Analistler, yaz tatilinin daha geç başlaması ve aşırı hava olayları nedeniyle seyahat ve diğer hizmetlerden kaynaklanan mevsimsel fiyat artışlarının bu yıl gecikebileceğini belirtti. Petrol ve altın fiyatlarının da enflasyonu aşağı yönlü baskılayabileceği ifade edildi. Çin'de perakende benzin fiyatlarının temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11 düşmesi de enflasyondaki gerileme beklentisini destekledi.