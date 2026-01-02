Citi: Çin'in emlak sektöründe baskılar sürecek
Citi analistlerine göre, Çin’de emlak sektöründe toparlanma kısa vadede zor görünüyor.
Citi analistleri, Çin’in emlak sektöründe zorlukların devam edeceğini öngörüyor. Birinci kademe şehirlerde konut alımlarını teşvik etmeye yönelik yerel önlemlerin yalnızca sınırlı etki yarattığını belirten analistler, şirket hisselerinde olası politika kaynaklı yükselişlerin kısa ömürlü olacağı uyarısında bulundu.
Analistler, zayıf dördüncü çeyrek satışları ve hanehalkı güveninde sınırlı iyileşme nedeniyle sektörün toparlanmasının zor olduğunu vurguladı.
Citi, ocak ayında Çinli emlak şirketleri için bir dizi kar tahmini düşüşü bekliyor.