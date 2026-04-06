Citi, Fed'den faiz indirimi beklentilerini öteledi

Citigroup, güçlü istihdam verileri ve kalıcı enflasyon risklerini gerekçe göstererek Fed’den faiz indirimi beklentisini öteledi.

Citigroup, daha önce haziran-temmuz-eylül döneminde beklediği toplam 75 baz puanlık faiz indiriminin artık eylül-ekim-aralık aylarına kaydırıldığını belirtti.

Citi, iş gücü piyasasında zayıflama sinyallerinin yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerini destekleyeceğini düşünmeye devam ettiğini, ancak veri akışının indirimlerin başlangıcının daha geç olacağına işaret ettiğini ifade etti.

Alüminyumda tarihi ralli: Son 2 yılın en sert yükselişi kaydedildiAlüminyumda tarihi ralli: Son 2 yılın en sert yükselişi kaydedildiEmtia Haberleri

 