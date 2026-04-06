Citi, Fed'den faiz indirimi beklentilerini öteledi

Citigroup, daha önce haziran-temmuz-eylül döneminde beklediği toplam 75 baz puanlık faiz indiriminin artık eylül-ekim-aralık aylarına kaydırıldığını belirtti.

Citi, iş gücü piyasasında zayıflama sinyallerinin yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerini destekleyeceğini düşünmeye devam ettiğini, ancak veri akışının indirimlerin başlangıcının daha geç olacağına işaret ettiğini ifade etti.