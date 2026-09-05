Citi, Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin tahminini öteledi

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Kurum, daha önce 2026'nın ekim ve aralık ayları ile 2027'nin ocak ayında faiz indirimi beklerken, yeni değerlendirmesinde ilk indirimin Haziran 2027'de gerçekleşeceğini öngördü.

Citi'nin yeni tahminine göre Fed, 2027 yılında haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacak.

Tahmin değişikliğinin, ABD'de ağustos ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yapıldığı belirtildi. Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Güçlü istihdam verileri tahminleri değiştirdi

Citi'nin Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentisini ötelemesinde, ABD işgücü piyasasına ilişkin son verilerin etkili olduğu belirtildi.

Ağustos ayında tarım dışı istihdamdaki artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, işgücü piyasasının dirençli seyrini koruduğuna işaret etti. İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde değişmemesi de işgücü piyasasındaki görünümün kısa vadede önemli bir bozulma göstermediğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerin ardından Citi, Fed'in yakın dönemde faiz indirimine gitme ihtiyacına ilişkin önceki beklentisini revize etti. Kurum, daha önce 2026'nın ekim ve aralık aylarında ve 2027'nin ocak ayında faiz indirimi beklerken, yeni tahmininde bu indirimlerin gerçekleşeceği dönemleri ileriye taşıdı.

Citi'nin güncellenen öngörüsünde Fed'in ilk faiz indirimini Haziran 2027'de yapması bekleniyor.

Citi 2027'de üç faiz indirimi bekliyor

Citigroup'un yeni tahminine göre Fed, 2027 yılında toplam üç faiz indirimi gerçekleştirecek. Kurum, her bir indirimin 25 baz puan olacağını öngörüyor.

Buna göre faiz indirimlerinin haziran, eylül ve aralık aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Uzun süredir Fed'in daha güvercin bir para politikası izleyeceği beklentisini taşıyan Citi, son istihdam verilerinin Fed yetkililerinin değerlendirmelerinde değişikliğe yol açabileceğine dikkat çekti.

Citi ekonomistleri Andrew Hollenhorst ve Veronica Clark tarafından yayımlanan değerlendirmede, işsizlik oranının değişmediği ve işgücüne katılımın belirgin şekilde toparlandığı ifade edildi.

Ekonomistlere göre güçlü işgücü piyasası görünümü, Fed yetkililerinin istihdam koşullarını genel olarak istikrarlı değerlendirmesine ve para politikasında istihdamdan ziyade enflasyon görünümüne odaklanmasına neden olabilir.

Piyasalarda faiz beklentisi yukarı yönlü değişti

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri yalnızca kurumların faiz tahminlerini değil, piyasalardaki Fed beklentilerini de etkiledi.

Fed fonları vadeli işlemlerinde, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısında faiz artırma olasılığı, istihdam raporu açıklanmadan önce yüzde 52 seviyesinde bulunuyordu.

İstihdam verilerinin ardından söz konusu olasılık yüzde 61'e yükseldi.

Citi'nin tahmin değişikliği de ABD işgücü piyasasındaki son gelişmelerin Fed'in para politikası patikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Kurum, yeni tahmininde Fed'in bir sonraki faiz indirimini Haziran 2027'de gerçekleştireceğini ve 2027 yılı içerisinde toplam üç kez 25 baz puanlık indirim yapacağını öngördü.