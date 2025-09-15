Citi: Fed'in yavaş faiz indirimi tahvil talebini baskılayabilir

Citi Research stratejistlerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini yavaş bir tempoda gerçekleştirmesi beklentisi, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerine olan talebi düşürecek. Bu durum, piyasalarda öngörülen kademeli parasal gevşemenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Citi uzmanları, para politikasındaki bu yavaş seyrin uzun vadeli tahvil talebini sınırlayacağını vurguluyor. Ayrıca, Fed üzerindeki siyasi baskının da bu beklentilerini pekiştirdiğini belirtiyorlar.