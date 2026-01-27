Citi, ilaç devlerini araştırma kapsamına aldı

Citi, bazı büyük şirketler için "nötr" tavsiye verirken, bazıları için "al" yönünde görüş bildirdi.

Citigroup, GSK hisselerini "nötr" tavsiye ile araştırma kapsamına dahil ederken, hedef fiyatı 19 sterlin olarak belirledi. Sanofi için de tavsiye "nötr" olarak belirlenirken, hedef fiyat 85 euro oldu.

Novo Nordisk hisseleri için tavsiyesini "nötr" olarak belirleyen Citi, hedef fiyatı 400 Danimarka kronu olarak açıklandı.

Citigroup, Novartis hisselerini "al" tavsiyesiyle araştırma kapsamına alan Citi, hedef fiyatını 133 İsviçre frangı olarak belirledi. AstraZeneca için "al" tavsiyesi verilirken, hedef fiyat 170 sterlin seviyesinde açıklandı. Roche hisseleri için de tavsiye "al" olarak belirlendi ve hedef fiyat 400 İsviçre frangı olarak duyuruldu.