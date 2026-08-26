Citi: Japonya’nın ödemeler dengesi düzeldi, yen için yeni bir yükseliş dönemi başlıyor

Küresel finans devi Citi, Japonya ekonomisinde uzun süredir devam eden yapısal sorunların aşıldığını ve 2019 yılından bu yana görülen en güçlü iyileşmenin kaydedildiğini raporladı. 2026 yılının ikinci çeyrek verileri, ülkenin ödemeler dengesinde köklü bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. Uzun yıllar boyunca yen üzerinde baskı oluşturan dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki dengesizlikler, bu çeyrekte tersine dönerek para birimi için yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Yabancı yatırımcıların Japon borsalarına ve varlıklarına yönelik artan ilgisi, bu toparlanmanın en temel itici gücü oldu. Özellikle ikinci çeyrekte, mart ayında yaşanan geçici mali yıl sonu pozisyon kapatmalarının ardından sermaye girişleri hız kazandı. Yatırımcılar, Japonya'daki getiri potansiyelini değerlendirerek net yen alımlarına yöneldi. Bu durum, ülkeye giren dövizin yerel para birimine dönüştürülmesini sağlayarak yen piyasasındaki talebi canlı tuttu.

Yapısal değişim: Yen için kronik değer kaybı dönemi bitiyor

Citi analistlerine göre, bu gelişme sadece geçici bir dalgalanma değil, uzun vadeli bir trend değişiminin habercisi. Japon yatırımcıların yurtdışına sermaye çıkarma eğiliminin yavaşlaması ve yerli şirketlerin döviz stoklama davranışının azalması, ödemeler dengesini destekleyen yapısal faktörler arasında yer alıyor. City, bu tablonun kronik olarak süren yen değer kaybı sürecini sona erdireceğini ve istikrarlı bir değer kazanma dönemine geçişin kapısını aralayacağını öngörüyor.

Dolar/yen paritesinde bu yıl görülen yükselişin arkasındaki riskten korunma amaçlı satış baskısının azalması, piyasa dinamiklerini değiştiriyor. Ödemeler dengesindeki bu radikal düzelme, yen için yeni bir yükseliş döneminin başladığını işaret ediyor. Japonya'nın para birimi, uzun süredir kaybettiği güveni ve itibarı, ekonomik temellere dayalı bu güçlü dönüşümle yeniden kazanıyor.