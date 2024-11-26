Citi stratejistleri göre Fed faiz indirimlerine ara vermeli

Citigroup stratejistleri Jabaz Mathai ve Alejandra Vazquez 22 Kasım tarihli bir raporlarında, son 2 ayda toplamda 75 baz puan faiz indirimi yapan Fed’in indirimlere ara vermesi gerektiğini söyledi.

Analistler, 6 Aralık'ta açıklanacak olan kasım ayı ABD istihdam raporuna atıfta bulunarak, "Fed'in aralık ayındaki zayıf istihdam verisi dışında gevşemeyi beklemeye alması gerektiğine inanıyoruz. İstihdam yaratımı zayıf olsa bile, işsizlik başvuruları gibi diğer işgücü piyasası verilerinin dirençli bir işgücü piyasasına işaret ettiği söylenebilir” dedi.

Stratejistler, yatırımcıların Fed'in aralık ayı faiz kararına karşılık gelen gecelik endeks swap sözleşmesindeki oranı ödeyerek gelecek ay Fed'in bir duraklamasına göre pozisyon almalarını tavsiye etti.