Citi: Trump küresel büyüme üzerinde engel

Citigroup, Trump'ın ticaret politikalarının küresel büyüme üzerinde bir engel teşkil etmesini beklediğini ve bunun sonucunda ABD dolarının güçlenmesinin gelişmekte olan piyasa varlıkları üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan ve Hindistan'ın ticaret risklerine daha az maruz kalmasını bekleyen Citi, Suudi Arabistan'ı “underweight ‘ten ’overweight” e yükseltti.

Ancak Hindistan'ın kazanç büyümesindeki duraklamayı ve Çin'in son politika destek önlemlerinin ardından yabancı yatırımcıların satış baskısını gerekçe göstererek Hindistan'ın notunu “overweight‘ten ’nötr"e düşürdü.

Citigroup, Hindistan'ın Nifty 50 endeksinin Eylül 2025'e kadar 25.000 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyor- son kapanışına göre yaklaşık yüzde 6'lık bir artış.

Güney Afrika'nın notunu “nötr ‘den ’overweight”e yükseltirken, cazip kar büyümesine ve Çin'in teşvik önlemlerinin olası arka rüzgarlarına işaret etti.

Güney Kore'deki zayıf kurumsal kâr büyümesini gerekçe göstererek bu ülkenin notunu “underweight”e düşürdü.

Kore üzerinde baskı artıyor

Citigrouh ayrıca, artan ticaret politikası belirsizliğinin Kore ekonomisi üzerinde baskı oluşturabileceği ve ABD'ye ihracatına zarar verebileceği konusunda uyardı.

Ancak Kore'nin KOSPI endeksinin 2025 ortasına kadar 2.800 puana ulaşabileceğine inanıyor- mevcut seviyelerden yüzde 16'lık bir artış. Citigroup, yarı iletken kazançlarındaki toparlanmadan ve yerel merkez bankasından ivme bekliyor.

Citigroup, gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için “nötr” notuna sahip ve MSCI EM hisse senetleri endeksinin (MSCIEF) 2025 ortalarında 1.210 puan seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyor.