Citi ve Goldman dikkat çekti: Yüksek Mahkeme kararı Trump’ın Çin kozunu zayıflattı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarifelere ilişkin kararı, Çin’den yapılan ihracata uygulanan efektif tarifeleri 5 puan düşürerek %26’ya indirdi.

Bu gelişme, Washington’un ticaret politikasında köklü bir değişim anlamına gelmiyor. Trump, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesi kapsamında devreye soktuğu %15’lik küresel tarifelerle oranların %11’e kadar gerilemesini engelledi. Ancak bu tarifeler yalnızca 150 gün yürürlükte kalabilecek.

ABD ile Çin arasında 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan zirvede ticaret müzakerelerinin öne çıkması bekleniyor. Çin’in 2025 yılında 1,2 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşan ticaret fazlası, görüşmelerde önemli bir başlık olacak.

Ayrıca nadir toprak elementleri ticaret akışı, ABD’li üreticilerle Çin arasındaki pazarlıkların kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD'deki tarife değişiklikleri Çin’in konumunu güçlendirdi

Capital Economics Çin ekonomisi başkanı Julian Evans-Pritchard, Başkan Donald Trump’ın açıkladığı %15’lik küresel tarifenin Asya ülkelerinin çoğu için yükü azalttığını, en büyük kazancın ise Çin’e ait olduğunu söyledi.

Evans-Pritchard, Çin’in hâlâ bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha yüksek tarifelerle karşı karşıya olduğunu ancak farkın daraldığını ve bunun Çin’in göreli konumunu iyileştirdiğini belirtti.

Evans-Pritchard, bu gelişmenin Çin dışındaki elektronik ihracatındaki son dönemdeki hızlı büyüme için tehdit oluşturduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs: En büyük düşüş Çin'e tarifelerde yaşanacak

Goldman Sachs analistleri, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uygulanan tarifeleri geçersiz kılmasının ardından Asya ekonomilerinin genel olarak daha düşük tarifelerle karşılaşacağını belirtti. Çin’in en büyük düşüşü yaşayacağı, Endonezya ve Vietnam gibi Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinin de fayda sağlayacağı ifade edildi.

Analistler, Başkan Trump'ın temmuz ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere Bölüm 122 kapsamında geçici olarak yüzde 15 düzeyinde küresel bir tarife uygulamaya koyduğunu ve ardından Bölüm 301 kapsamında daha yüksek ve uzun süreli tarifelerin gündeme gelebileceğini kaydetti. Yakın vadede ek değişikliklerin de beklediğine dikkat çeken analistler, belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini vurguladı.

Citi: Trump’ın tarifesi Asya sevkiyatlarını öne çekebilir

Citi analistleri, Trump yönetiminin açıkladığı %15’lik küresel tarifenin Asya’dan yapılan sevkiyatlarda yeniden "önden yükleme" eğilimini tetikleyebileceğini belirtti.

Analistler, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uygulanan tarifeleri geçersiz kılmasının ardından efektif tarife oranında yalnızca sınırlı bir düşüş olabileceğini ifade etti.

Citi, Evergreen Marine, Yang Ming ve Cosco Shipping Holding için "al" tavsiyesini korudu. Banka, söz konusu şirketlerin konteyner talebi ve spot navlun oranlarında olumlu, ancak daha sınırlı bir etki göreceğini öngördü.