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Citibank'tan Kırgızistan hamlesi: Şube açmayı değerlendiriyor

ABD merkezli Citibank'ın Kırgızistan'daki faaliyetlerini genişletmeye hazırlandığı açıklandı. Bankanın devlete ait bankalarla muhabir bankacılık ilişkisi kurmayı ve ülkede şube açmayı planladığı bildirildi.

MERVE KORNİK
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Citibank'tan Kırgızistan hamlesi: Şube açmayı değerlendiriyor
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ABD'li bankacılık devi Citibank'ın Kırgızistan'daki faaliyetlerini büyütme kararı aldığı belirtildi.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı Ofisi, Citibank'ın ülkedeki varlığını genişletmeyi hedeflediğini duyurdu.

Gündemde iki başlık var

Citibank'ın planı iki adım içeriyor. Citibank, Kırgızistan'daki devlete ait bankalarla muhabir bankacılık ilişkileri kurmayı hedefliyor.

Bankanın ayrıca Orta Asya ülkesinde doğrudan şube açma seçeneğini de masaya aldığı kaydedildi.

Atılacak adımların, Kırgızistan'ın uluslararası finans sistemiyle entegrasyonunu güçlendirmesi bekleniyor.

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