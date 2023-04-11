Citi'den petrol tahmini: Her şeye rağmen düşüş muhtemel senaryo

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisine gitmesi ve fiyatı 80 doların üzerinde tutmaya yönelik çabalarına rağmen, Citigroup'un Küresel Emtia Araştırma Başkanı Ed Morse'a göre petrol fiyatlarında düşüş gerçeklemesi muhtemel.

Çin'in COVİD-19 önlemleri ardından ekonomik olarak toparlanmaya başlamasına rağmen, bu toparlanmanın beklenenden daha yavaş olduğunu belirten Ed Morse, bunun yanında Batı'da görülecek olası bir ekonomik yavaşlamanın küresel talebi 'felce' uğratmasının da etkisiyle petrol fiyatlarının 80 doların altına gerileyebileceği yorumunda bulundu. Bitcoin psikolojik sınırı aştı!Finans