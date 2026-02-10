Citi’den Warsh öngörüsü: Fed bilançosunda yavaş daralma senaryosu

Citigroup stratejistlerine göre, Fed Başkan adayı Kevin Warsh, merkez bankasının 6,6 trilyon dolarlık bilançosunu küçültürken para piyasalarında yeniden gerilim yaratmamak için kademeli bir yaklaşım benimseyecek.

Stratejistler, Fed’in bilanço küçültme sürecine yeniden başlamasının 12,6 trilyon dolarlık repo piyasasında baskıları canlandırabileceğini belirtti.

Citi’den Alejandra Vazquez Plata ve Jason Williams, "Repo piyasalarının geçen yıl yaşadığı büyük oynaklık göz önüne alındığında, niceliksel sıkılaştırmayı (QT) yeniden başlatmak için çıta oldukça yüksek" dedi.

Temkinli bir yol izlenebilir

Warsh’ın, Fed’in finansal sistemdeki ayak izini azaltma yönündeki çağrılarına karşın, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin Ekim 2025’te yaşanan oynaklığın tekrarlanmasını istemeyeceği ve daha temkinli bir yol izleyebileceği değerlendiriliyor.

Citi’ye göre Fed, bilançosunu azaltmak için portföyünün ağırlıklı ortalama vadesini kısaltabilir veya aylık yaklaşık 40 milyar dolar seviyesindeki Hazine bonosu alımlarını düşürebilir ya da tamamen durdurabilir. Stratejistler, alımların Nisan ortasından itibaren aylık yaklaşık 20 milyar dolara indirilmesini ve yılın geri kalanında bu hızda sürdürülmesini bekliyor.

Citi’nin analizine göre, Fed alımları haziranda sonlandırsa bile rezervler 2026 Aralık ayına kadar kayda değer ölçüde düşmeyecek.