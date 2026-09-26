Citigroup, Banamex için 3 milyar dolarlık halka arz planlıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Citigroup'un Meksika pazarına yönelik yeniden yapılanma sürecinde yeni bir adım atılıyor.

Grupo Financiero Banamex'in halka arzının Ocak 2027'de yapılması planlanıyor. İşlem büyüklüğünün 3 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor.

Konsorsiyumda dev bankalar var

Halka arz sürecini Citigroup üstleniyor. Süreçte Bank of America (BofA), Goldman Sachs ve JPMorgan Chase de yer alıyor.

Atılacak bu adım, Citigroup'un Banamex'teki payını azaltma ve faaliyetlerini sadeleştirme stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor. Halka arzda satışa konu olacak pay oranına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

Piyasaya etkisi ne olur?

İşlemin tamamlanması halinde Citigroup'un sermaye yapısının güçlenmesi ve elde edilecek kaynağın banka bilançosuna olumlu yansıması bekleniyor. Öte yandan Banamex'in halka açılması, Meksika bankacılık sektöründe rekabeti artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.