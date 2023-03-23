Citigroup: Banka iflasları, bir kredi krizi değil

Amirika'da Silicon Valley Bank'ın iflası ile gündeme gelen 'banka iflasları' ve Credit Suisse'ye kadar sıçrayan 'finansal kriz' iddialarına bir yorumda Citigroup'tan geldi. Citigroup'un İcra Kurulu Başkanı Jane Fraser, bir dizi ABD banka iflasının yatırımcıları sarsması ve küresel finans piyasalarında kargaşayı körüklemesinin ardından ABD bankacılık sistemine olan güvenini dile getirdi.

Fraser,, yüksek profilli bankaların çöküşlerine rağmen bankacılık sektörünün 'oldukça sağlam' olduğunu belirterek "Bu bir kredi krizi değil" dedi. BofA, Fed'in faiz zirvesini değiştirdiKüresel Ekonomi