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Citigroup: Banka iflasları, bir kredi krizi değil

Citigroup, Silicon Valley Bank ile başlayan 'finansal kriz' ve 'banka iflasları' konusunda, yaşananın bir 'kredi krizi' olmadığına dair görüş bildirdi.

Haber Merkezi
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Amirika'da Silicon Valley Bank'ın iflası ile gündeme gelen 'banka iflasları' ve Credit Suisse'ye kadar sıçrayan 'finansal kriz' iddialarına bir yorumda Citigroup'tan geldi. Citigroup'un İcra Kurulu Başkanı Jane Fraser, bir dizi ABD banka iflasının yatırımcıları sarsması ve küresel finans piyasalarında kargaşayı körüklemesinin ardından ABD bankacılık sistemine olan güvenini dile getirdi.

Fraser,, yüksek profilli bankaların çöküşlerine rağmen bankacılık sektörünün 'oldukça sağlam' olduğunu belirterek "Bu bir kredi krizi değil" dedi.

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