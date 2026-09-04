Citigroup Brent petrol tahminini yükseltti
Citigroup, Hürmüz Boğazı'nın beklenenden daha uzun süre kapalı kalmasını gerekçe göstererek üçüncü çeyrek Brent petrol fiyat tahminini varil başına 80 dolardan 86 dolara yükseltti. Banka, dördüncü çeyrek ve 2027 tahminlerinde ise değişikliğe gitmedi.
Citigroup, 2026 yılı üçüncü çeyrek Brent petrol fiyat tahminini önceki 80 dolar seviyesinden varil başına 86 dolara yükseltti.
Banka, tahminindeki yukarı yönlü revizyona gerekçe olarak Hürmüz Boğazı'nın beklenenden daha uzun süre kapalı kalmasını gösterdi.
2027 tahmini 65 dolarda kaldı
Citigroup, dördüncü çeyrek Brent petrol fiyat tahminini varil başına 70 dolar, 2027 yılı tahminini ise varil başına 65 dolar seviyesinde sabit tuttu.
Banka, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından petrol arzında çatışma öncesi seviyeleri aşan bir fazlalık oluşacağını öngördü.