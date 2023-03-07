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Citigroup, ECB'den 100 baz puan artırım bekliyor

Citigroup ekonomistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayına kadar faizleri yaklaşık yüzde 4'e çıkarmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Citigroup, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizlerini Temmuz ayına kadar yaklaşık yüzde 4'e çıkarmak için Mart ve Mayıs aylarında faiz oranlarını 50'şer baz puan artırmasını bekliyor.

Arnaud Marès liderliğindeki ekonomistler, ECB'nin bu hareketinin, rekor yüksek enflasyonu dizginlemek 'aşırı' sıkılaştırılmaya yol açacağını söyledi.