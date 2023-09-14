Citigroup faiz artırımı beklentisini öteledi
Citigroup, ABD Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklentisini kasıma öteledi.
Citigroup, Fed'den faiz artırımı beklentisini eylülden kasıma öteledi. Banka, Fed'in Kasım ayında federal fonlama faiz oranını 25 baz puan artıracağını tahmin etti.
Andrew Hollenhorst liderliğindeki Citigroup ekonomistlerine göre, son enflasyon verileri Fed'in gelecek haftaki politika toplantısında "duraklayacağı" beklentilerini güçlendirdi.
Citigroup yayınladığı yatırımcı notunda, "Beklenenden biraz daha güçlü okuma, Fed'in 2023 medyan 'noktasını' değiştirmeden bırakmasını sağlayabilir," dedi.
CME FedWatch'a göre piyasa katılımcıları Fed'in 20 Eylül'de yapacağı FOMC toplantısında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 97 olarak fiyatlıyor.
1 Kasım'da yapılacak toplantıda faiz artırılması beklentisi dün yüzde 40 seviyesine çıkmıştı. Bugün ise yüzde 35,9 seviyesinde.