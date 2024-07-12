Citigroup ikinci çeyrekte karını artırdı

ABD'nin üçüncü büyük bankası olan Citigroup, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde net karının 3,2 milyar dolara ya da hisse başına karının 1,52 dolara yükseldiğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde net kar 2,9 milyar dolar ya da hisse başına 1,33 dolar olmuştu.

CEO Jane Fraser, bankanın performansını iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve genişleyen işlerini basitleştirmek amacıyla kapsamlı bir revizyon gerçekleştiriyor. Geri dönüşün bir parçası olarak Citi, önümüzdeki iki yıl içinde işgücünü 20.000 azaltmayı hedefliyor.

İkinci çeyrekteki gelir, Mayıs ayında Visa hisselerinin dönüştürülmesi ve kısmi satışından elde edilen 400 milyon dolarlık kazançla bir önceki yıla göre %4 artarak 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.