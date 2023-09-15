Citigroup işten çıkarma görüşmelerine başladı

ABD'li Citigroup'un yönetim değişikliğine gideceğini açıklamasının ardından, bankanın uyum ve risk yönetim bölümlerinde büyük ihtimalle işten çıkarmalar başlayacak.

Konuya yakın bir kaynak, bilişim teknolojileri bölümündeki kişilerin de işten çıkarılma ihtimali olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Citi yöneticilerinin muhtemel işten çıkarmalara yönelik çalışanlarla görüşmelere başladığını söyledi. Kaynaklardan biri de işten çıkarma görüşmelerinin başladığını ifade etti.

Citigroup henüz sorulara yanıt vermedi.

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Citigroup, Çarşamba günü yönetim kademelerinden birini tamamen kaldıracağını ve işten çıkarmalar başlayacağını açıklamış ancak nerede yapılcağını belirtmemişti.

Bankada son 20 yıldaki en büyük yeniden yapılanmaya gidildiğini belirten CEO Jane Fraser'ın bölümler üzerinde daha doğrudan kontrolü olacak.