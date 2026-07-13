Citigroup Japonya için iyimser, İngiltere için temkinli
Citigroup, küresel hisse stratejisinde Japonya için yatırım tavsiyesini "ağırlık artır", İngiltere için ise "ağırlık azalt" seviyesine revize etti.
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Citigroup, Japonya için ağırlığını artırırken İngiltere için düşürdü. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, yatırım tavsiyesi Japonya hisse senetleri için 'ağırlık azalt' düzeyinden 'ağırlık artır' düzeyine, İngiltere için ise 'ağırlık artır'dan 'ağırlık azalt'a revize edildi.