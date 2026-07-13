Citigroup Japonya için iyimser, İngiltere için temkinli

Citigroup, Japonya için ağırlığını artırırken İngiltere için düşürdü. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, yatırım tavsiyesi Japonya hisse senetleri için 'ağırlık azalt' düzeyinden 'ağırlık artır' düzeyine, İngiltere için ise 'ağırlık artır'dan 'ağırlık azalt'a revize edildi.