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Citigroup Japonya için iyimser, İngiltere için temkinli

Citigroup, küresel hisse stratejisinde Japonya için yatırım tavsiyesini "ağırlık artır", İngiltere için ise "ağırlık azalt" seviyesine revize etti.

Haber Merkezi
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Citigroup Japonya için iyimser, İngiltere için temkinli
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Citigroup, Japonya için ağırlığını artırırken İngiltere için düşürdü. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, yatırım tavsiyesi Japonya hisse senetleri için 'ağırlık azalt' düzeyinden 'ağırlık artır' düzeyine, İngiltere için ise 'ağırlık artır'dan 'ağırlık azalt'a revize edildi.

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