Citigroup, küresel büyüme beklentisin revize etti

Amerika merkezli Citigroup, küresel ekonomik büyüme tahminlerdin revizyona giderken, aynı zamanda ABD ekonomisine yönelik resesyon beklentilerinde de güncelleme yaptı.

Yapılan revizyona göre, bir önceki tahminlerinde küresel ekonominin 2023 yılında yüzde 2,2 büyümesini tahmin eden analistler, tahminlerini yüzde 2,4'e yükselttiler.

Ayrıca banka tarafından paylaşılan bilgilerde ABD'nin resesyona girmesine yönelik beklentilerde de değişiklikler yer aldı.

Banka tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD 2023 yılının 4. çeyreğinde resesyona girebilir. Bankanın bu konu hakkındaki bir önceki tahmini ise Amerikan ekonomisinin 3. çeyrekte bir durgunluğa gireceği yönündeydi.