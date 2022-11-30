Citigroup: Küresel ekonomi yüzde 2'nin altında büyüyecek

Citigroup, bugün yayınladığı raporda küresel ekonomide büyümenin 2023 yılında yavaşlayacağını öngördü.

Daha önce Barclays, Goldman Sachs ve JPMorgan tarafından açıklananlara benzer tahminlerde bulunan Citigroup stratejistleri küresel ekonomide büyümenin yüzde 2'nin altında olacağını öngördüler.

Citigroup, ABD ekonomisinde büyümenin ise 2023'de 2022'ye ciddi bir yavaşlama göstererek yüzde 2,2'den yüzde 0,7'ye ineceğini tahmin etti.

2023 yılında Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 0,4 daralacağını öngören Citigroup, Britanya ekonomisinin de yüzde 1,5 küçülmesini beklediğini vurguladı.

Çin hükümetinin COVID tedbirlerini gevşetmesi halinde 2023 yılında büyümenin yüzde 5,6 olacağını tahmin eden Citigroup, gelişmekte olan ekonomiler için 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 3,7 olarak ortaya koydu. Hindistan ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 5,7 olarak açıkladı.

ABD'de gelecek yıl enflasyonun yüzde 4,8 olmasını bekleyen Citigroup, Fed'in faiz artırımlarında gelinecek nihai nokta için tahminini yüzde 5,25-5,50 olarak duyurdu.