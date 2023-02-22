Citigroup, küresel ekonomide 40 yılın en yavaş büyümesini bekliyor

Citibank ekonomisti Nathan Sheets liderliğindeki ekonomistler küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerini yüzde 0,25 yükselttiler. Ekonomistler küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,2 büyümesini tahmin ediyorlar.

Yaptıkları revizyonu, Çin'deki güçlü ekonomik görünüme ve ABD'de ekonomisinin direncinden kaynaklatndığını belirten Citibank ekonomistleri, temkinli bir karamsarlığa sahip olduklarını belirttiler. Ayrıca ekonomistler raporda dünya çapında yüksek enflasyonun büyümeyi yavaşlatabileceğini de belirtti.

Sheets, "Hesaplamalarımıza göre, küresel manşet enflasyon hala yüzde 6-7 aralığında bir yerde, merkez bankası hedeflerinin çok üzerinde seyrediyor" dedi.



