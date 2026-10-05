Citigroup küresel sektör tavsiyelerini revize etti
Citigroup, küresel sektörlere yönelik yatırım tavsiyelerinde değişikliğe gitti. Banka, küresel finans sektörüne ilişkin tavsiyesini ağırlığını artır seviyesinden nötr seviyesine çekerken, iletişim hizmetleri sektörünün notunu nötr seviyesine yükseltti. Küresel gayrimenkul sektöründe ise tavsiye ağırlığını azalt yönünde güncellendi.
Citigroup'un finans sektörüne ilişkin tavsiyesini aşağı yönlü revize etmesi, bankanın bu alandaki önceki olumlu yaklaşımını değiştirdiğini gösterdi. Finans sektöründe daha yüksek ağırlık alınması yönündeki tavsiye yerini nötr görünüme bıraktı.
Böylece Citigroup'un küresel sektör tercihlerinde finans tarafında önceki döneme kıyasla daha temkinli bir pozisyon ortaya çıktı. Citigroup'un değerlendirmesinde finans sektörü için ağırlığını artır yönündeki tavsiye korunmadı.
İletişim hizmetleri yükseldi
Citigroup, iletişim hizmetleri sektörüne yönelik tavsiyesini ise yukarı yönlü değiştirdi. Sektörün notu nötr seviyesine yükseltilirken, Citigroup'un bu alandaki değerlendirmesi önceki tavsiyesine göre güçlendirildi.
Gayrimenkulde ağırlığını azalt tavsiyesi
Citigroup'un küresel gayrimenkul sektörüne yönelik tavsiyesi ise ağırlığını azalt olarak belirlendi. Böylece banka, finans ve iletişim hizmetlerinin aksine gayrimenkul sektöründe daha düşük ağırlık alınması yönünde bir tercih ortaya koydu.
Son revizyonla birlikte Citigroup'un küresel sektör dağılımında üç farklı yönde değişiklik gerçekleşti. Finans sektöründe tavsiye nötr seviyeye çekilirken iletişim hizmetleri yükseltildi, gayrimenkul sektöründe ise ağırlığın azaltılması yönündeki görüş benimsendi.