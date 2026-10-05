Citigroup küresel sektör tavsiyelerini revize etti

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Citigroup'un finans sektörüne ilişkin tavsiyesini aşağı yönlü revize etmesi, bankanın bu alandaki önceki olumlu yaklaşımını değiştirdiğini gösterdi. Finans sektöründe daha yüksek ağırlık alınması yönündeki tavsiye yerini nötr görünüme bıraktı.

Böylece Citigroup'un küresel sektör tercihlerinde finans tarafında önceki döneme kıyasla daha temkinli bir pozisyon ortaya çıktı. Citigroup'un değerlendirmesinde finans sektörü için ağırlığını artır yönündeki tavsiye korunmadı.

İletişim hizmetleri yükseldi

Citigroup, iletişim hizmetleri sektörüne yönelik tavsiyesini ise yukarı yönlü değiştirdi. Sektörün notu nötr seviyesine yükseltilirken, Citigroup'un bu alandaki değerlendirmesi önceki tavsiyesine göre güçlendirildi.

Gayrimenkulde ağırlığını azalt tavsiyesi

Citigroup'un küresel gayrimenkul sektörüne yönelik tavsiyesi ise ağırlığını azalt olarak belirlendi. Böylece banka, finans ve iletişim hizmetlerinin aksine gayrimenkul sektöründe daha düşük ağırlık alınması yönünde bir tercih ortaya koydu.

Son revizyonla birlikte Citigroup'un küresel sektör dağılımında üç farklı yönde değişiklik gerçekleşti. Finans sektöründe tavsiye nötr seviyeye çekilirken iletişim hizmetleri yükseltildi, gayrimenkul sektöründe ise ağırlığın azaltılması yönündeki görüş benimsendi.