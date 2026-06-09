Citigroup: Wall Street'te agresif açığa satış pozisyonları riskleri artırıyor

Citigroup stratejistlerine göre yatırımcılar ABD hisse senetlerinde agresif şekilde açığa satış pozisyonları oluştururken, teknoloji sektörüne yönelik iyimser pozisyonlar hâlen gergin görünüyor. Bu durum piyasalarda aşağı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor.

Bloomberg News'in haberine göre, David Chew liderliğindeki Citi ekibi, Nasdaq 100 endeksinde cuma günü yaşanan ve son 14 ayın en sert düşüşü olan yaklaşık %5'lik satışın, yatırımcı pozisyonlanmasını yalnızca kısmen dengelediğini belirtti.

Chew, fon akımlarının piyasada iki farklı eğilime işaret ettiğini vurgulayarak, son dönemde agresif açığa satış pozisyonlarının arttığını ancak geçmişten gelen güçlü uzun pozisyonların da korunmaya devam ettiğini söyledi.

Citi'ye göre Nasdaq'ta yükseliş beklentisine dayalı pozisyonlanma hâlen yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu nedenle son satışlarla birlikte piyasa görünümü bir miktar daha dengeli hale gelse de aşağı yönlü risklere karşı kırılganlık devam ediyor.