Citigroup'tan Nasdaq analizi

Citigroup stratejistlerine göre, sermaye akışları yatırımcıların teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi'nde daha fazla kayıp yaşanacağı yönünde pozisyon aldıklarını gösteriyor.

Chris Montagu liderliğindeki Citigroup stratejistleri, Nasdaq vadeli işlemlerinin geçen hafta düşüş eğilimli akışları çekmeye devam ettiğini ve kısa pozisyonların uzun pozisyonlara göre daha ağır bastığını söyledi.

Citigroup, 18 Eylül tarihli yatırımcı notunda, yatırımcıların daha küçük karlar elde ederek daha keskin bir geri çekilme riskini sınırladığını da vurguladı.

Bu yılın başlarında yapay zeka konusundaki heyecanla ABD hisselerindeki yükselişe öncülük eden Nasdaq 100, yatırımcıların faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalma olasılığı konusunda yeniden endişelenmesiyle Temmuz sonundan bu yana geriledi. Teknoloji ağırlıklı endeks, 18 Temmuz'daki zirvesinden bu yana yaklaşık %3,9 geriledi.

Bank of America Corp yayınlanan bir yatırımcı notunda, bir önceki haftaki girişlerin ardından 15 Eylül'e kadar olan haftada en büyük çıkışların teknoloji sektöründe gerçekleştiğini gösterdi. Yatırımcılar için bir sonraki ipucu Fed'in Çarşamba günü yapacağı politika açıklamasından gelecek. Ekonomistler bu hafta faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor, ancak yetkililerin bu yıl içinde bir hamle daha yapma potansiyelini görüyor.