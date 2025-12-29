Citigroup'tan S&P 500 için 7.700 tahmini
Citigroup, S&P 500'ün 2026 sonu itibarıyla 7.700 seviyesine ulaşacağı tahmininde bulundu.
Citigroup ana senaryoda S&P 500'ün 2026 sonu itibarıyla 7.700 seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Tahmin, endeksin 26 Aralık kapanışındaki 6.930 seviyesinden %11'lik yükseliş göstereceğine işaret ediyor.
Raporda, tahmine gerekçe olakak, yapay zeka odaklı karlılık büyümesi ve Fed'den beklenen faiz indirimleri gösterildi. Wall Street şirketlerinin 2026 yıl sonu için S&P 500 medyan tahmini ise 8.011 puan seviyesinde bulunuyor.